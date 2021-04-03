читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Приморье специалисты пытаются разыскать и выловить тигра, который нападает на сельских собак с начала января.

Как сообщается, с 11 января по 29 марта тигр убил уже 11 собак, обитающих в селе Занадворовка. Кроме того, дикое животное замечали в селах Гусевка и Провалово. Также есть информация о том, что тигр напал на одну из домашних свиней – об этом рассказал фермер, являющийся владельцем свиньи.

Поначалу зверя пытались отпугнуть, однако безуспешно – его привлекло большое количество собак. Они поселились на местности из-за множества мусорных свалок. Когда спугнуть тигра не удалось, было выдано разрешение на его отлов. Специалисты пытаются поймать животное, однако ему удаётся ускользнуть из всех расставляемых ловушек.

Вам может понравиться

Болгары предложили покинуть НАТО и войти в состав РФ

Представители болгарской партии «Возрождение Отечества» призвали власти закрыть все базы других государств и начать голосование по поводу выхода из Североатлантического альянса. В СМИ отмечают, что в Болгарии многие местные жители

Sohu: Япония не осмелится развязать войну с РФ из-за Курильских островов

В китайском информагентстве Sohu заявили, что Япония не осмелится напасть на Российскую Федерацию даже при желании силой захватить Курильские острова. Авторы материала напомнили, что недавно японские вооруженные силы провели военные

Жители Кирова будут выбирать способ, позволяющий определиться с мэром

В Кирове местным жителям предложили выбрать способ избрания главы города. Как сообщается, голосование запустила Общественная палата. Опрос начался 2 апреля и продлится до 19 апреля. В опросе требуется выбрать один
  • Анна
  • 02.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 апреля – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 3 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 апреля – переменная облачность, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 3 апреля – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 3 апреля – переменная облачность, до 3 °C | Армавир: погода, 3 апреля – небольшая облачность, до 14 °C |