В Приморье специалисты пытаются разыскать и выловить тигра, который нападает на сельских собак с начала января.

Как сообщается, с 11 января по 29 марта тигр убил уже 11 собак, обитающих в селе Занадворовка. Кроме того, дикое животное замечали в селах Гусевка и Провалово. Также есть информация о том, что тигр напал на одну из домашних свиней – об этом рассказал фермер, являющийся владельцем свиньи.

Поначалу зверя пытались отпугнуть, однако безуспешно – его привлекло большое количество собак. Они поселились на местности из-за множества мусорных свалок. Когда спугнуть тигра не удалось, было выдано разрешение на его отлов. Специалисты пытаются поймать животное, однако ему удаётся ускользнуть из всех расставляемых ловушек.