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Польские пользователи посмеялись над словами Мариуша Блащака, главы оборонного ведомства Польши, о том, что РФ представляет «угрозу» для страны.

Ранее руководитель польского Минобороны заявил, что необходимо серьезно отнестись к «угрозе со стороны востока», укрепив свои границы, усовершенствовав войска и увеличив численность армии. Однако читатели информационного агентства Interia с критикой восприняли слова Блащака.

Один из комментаторов отметил, что Россия уже давно завершила военные маневры, а Польша лишь сейчас решила «поиграть мускулами», демонстрируя свою «замедленную реакцию». Другой пользователь заявил, что если бы в Москве захотели, то Варшава бы уже давно увидела, насколько огромной военной силой она обладает.

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