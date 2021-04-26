Россия может отвлечь внимание НАТО на Донбасс и затем напасть на другие страны Европы, считают представители военного командования Польши. Они предполагают, что высокая концентрация войск на границе с Украиной совсем не означает, что Москва собирается нападать именно на нее.

Авторы этой гениальной идеи сообщают, что Россия все это время могла проводить спецоперацию. Главная ее цель – убедить США и Североатлантический альянс в том, что опасность грозит именно Украине. И тем самым ослабить защиту других направлений.

Польские эксперты уверены, что теперь нужно обратить больше внимания на Балтику, которая находится еще под большей угрозой, чем Украина. Тут РФ может двинуть свои силы на Сувалкский коридор, который располагается между Калининградской областью и Беларусью и во все времена остается самым уязвимым местом Европы.