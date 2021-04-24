Польские военные обозреватели рассказали о том, кто в 2014 году помог ВСУ избежать поражения. Об этом сообщает польское издание Gazeta.

Как указывается, в 2014 году ВСУ переживали «беспрецедентный упадок». Так, в армии существовала сильная коррупция, у Киева не имелось средств для приведения своих подразделений в боевое состояние. Отмечается также, что армия Украины имеет в основном ещё советскую технику. Специалисты работают над тем, чтобы продлить срок их эксплуатации или провести модернизацию.

В итоге Украина привлекла западных партнёров для финансирования и инвестировала средства в развитие своей военной промышленности. Также Киев начал закупать у США и других стран, в том числе и Польши, военную технику. Благодаря установленному в 2015 году режиму перемирия, армия Украины была приведена к боевому состоянию. Кроме того, в 2019 году Украина приобрела турецкие беспилотники Bayraktar.

В целом, как заявили авторы статьи, для проведения скрытных вооружённых операций против Украины сейчас бы России пришлось задействовать намного больше сил, чем в 2014 году.