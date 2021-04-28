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В польском городе Чеховице-Дзедзице был демонтирован памятник советско-польскому братству по оружию.

Соответствующее решение было принято главой региона, который обосновал необходимость сноса этого памятника запретом на пропаганду коммунизма. Как отмечается, памятник был установлен ещё 1953 году.

Некоторые местные жители возразили против сноса монумента, и, чтобы сохранить его, выдвинули предложение дать ему другое название – «Памятник погибшим на фронтах Второй мировой войны». Также был организован сбор подписей петиции о том, что памятник представляет художественную ценность. Эта петиция собрала 215 голосов.

Во время демонтажа были сняты фигуры солдат, которые держали флаги, и впоследствии они перенесены на закрытую территорию.

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