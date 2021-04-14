В Набережных Челнах в городской поликлинике №7 появился QR-код, предназначенный для связи с посетителями медучреждения.

Как сообщается, работать QR-код начал на днях. Целью его ввода является упрощение передачи сообщений от пациентов, а также своевременное реагирование на них. Так, сейчас можно просто поднести свой смартфон к QR-коду, после чего появится ссылка. Пройдя по этой ссылке, нужно будет заполнить форму и отправить письмо администрации поликлиники.

В Instagram медучреждения, где появилось сообщение об этом новшестве, также отмечается, что администрация в короткое время отреагирует на заявление. Также подчёркивается, что данный сервис является бесплатным, и им могут воспользоваться все желающие.