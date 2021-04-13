В подмосковном Чехове в скором времени появится новая автостоянка перед торговым комплектом на улице Вокзальной.

Как сообщается, строительство автостоянки уже началось. Однако местных жителей это совершенно не обрадовало. Так, одна из жительниц города сообщила о строительстве редакции «Чехов Вид», и прислала фотографии с места событий. Она сообщила, что, по словам хозяйки рынка, который тут расположен, здесь будет парковка, и, по всей видимости, платная.

Журналисты издания обратились в пресс-службу администрации. Там им подтвердили, что ведётся строительство автостоянки, и сделать они ничего не могут. Так, представители администрации сообщили, что земля находится в частной собственности, из-за чего они и не могут как-либо повлиять на ситуацию.