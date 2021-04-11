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В ПФР напомнили, какие категории россиян могут выйти на досрочную пенсию в 2021 году.

Как отмечается, речь идёт о многодетных матерях, которые соответствуют некоторым условиям. Так, рождённые в 1965 году женщины со страховым стажем не менее 15-ти лет могут уйти на пенсию в 50 лет, если родили и воспитали не менее пяти детей, в 56 лет при четырёх детях, и в 57 лет при трёх детях.

Женщины с двумя детьми, если они работали не менее 12 лет на Крайнем Севере или как минимум 17 лет в приравненных к нему местностях, также имеют это право. Жители Крайнего Севера, если они наработали хотя бы 15 лет трудового стажа, могут уйти на пенсию раньше на пять лет.

Граждане любого возраста, наработавшие большой трудовой стаж, также имеют право на досрочную пенсию. Это, как уточняется 42 года для мужчин, и 37 лет для женщин.

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