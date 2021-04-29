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В Перми создают робота, который будет заниматься утилизацией металлических конструкций без вреда для человека.

Как отмечается, переработка крупногабаритного металлолома является для человека весьма травмоопасным, токсичным и трудозатратным процессом. Поэтому было принято решение разработать робота для этих целей.

В разработке был задействован инновационный плазматрон. Робот получит движущуюся платформу, систему регулирования, в которой будет использована обратная связь с фотосъёмкой, систему газоснабжения. Управление роботом будет производиться дистанционно.

Указывается, что робот позволит примерно на 30-40% ускорить рабочий процесс, а также на 200-300% увеличить радиус работы. Также сообщается, что робот сможет разрезать тугоплавкие и жаропрочные стали, при их толщине до 10 сантиметров.

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