Яшар Якыш, представитель Турции в ООН, во время интервью с журналистом «Ленты.ру» сообщил, что вхождение южной части РФ в состав Турции является не более чем мечтой неоосманистов.

Согласно словам дипломата, он был возмущен недавним сюжетом турецкого канала, где была продемонстрирована карта, на которой показано, что в зону влияния Турции в будущем войдут Кубань и Крым. Он указал на неприемлемость подобных репортажей, заявив, что Анкара должна дружить со своими соседями, а не воевать с ними.

Якуш добавил, что Турция и РФ должны сотрудничать друг с другом, так как они представляют собой гарант спокойствия и безопасности в регионе. Он напомнил, что неоосманизм негативно воспринимается на Ближнем Востоке, так как данную идеологию многие воспринимают как «захватническую».