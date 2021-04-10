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Компания OneWeb сообщила о намерении построить в России три наземные станции, которые должны будут обеспечить спутниковый интернет.

Об этом стало известно со слов коммерческого директора компании в России Михаила Кайгородова. Как указывается, эти станции предназначены для того, чтобы быть посредниками между спутниками компаниями и устройствами абонентов.

Всего OneWeb планирует к 2027 году отправить в космос 648 спутников. Центры, которые будут управлять всеми этими спутниками, расположены в США и Великобритании. Также указывается, что возведение фирменных станции в России будет проводиться из-за российских законов, иначе компания не сможет оказывать в стране свои услуги.

OneWeb планирует обеспечить спутниковый интернет по всему миру. Ранее компания чуть было не обанкротилась, но инвестиции позволили ей удержаться на плаву. Указывается, что в настоящее время запущено уже 110 спутников.

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