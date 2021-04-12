Глава СО РАН Валентин Пармон, который ранее на протяжении двух десятилетий возглавлял Институт катализа в Новосибирске, заявил, что НИИ удалось восстановить технологию производства жидкого водорода. По его словам, это вещество будет применяться в качестве ракетного топлива.

Пармон отметил, что ранее жидкий водород производился для космодрома «Байконур», однако после распада Советского Союза предприятие, работавшее на базе НИИ, было закрыто. Кроме того, линии по изготовлению катализаторов бесследно исчезли. Сейчас технология производства полностью восстановлена.

Жидкий водород – это энергоэффективное топливо, которое не наносит никакого вреда окружающей среде. Однако он взрывоопасен, что не дает массово использовать вещество. Технологическое решение, которое применялось в СССР и было восстановлено сейчас, дает возможность в течение длительного времени сохранять и безопасно использовать топливо в жидком виде.