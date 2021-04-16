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В 80-х годах прошлого столетия Советский Союз занимался разработкой бомбардировщика Т-60С, который по своим параметрам должен был отвечать недавно модернизированному Ту-22М3. Однако распад СССР внес свои коррективы в планы конструкторов.

Новый бомбардировщик должен быть стать универсальной альтернативой и Ту-22, и Су-24. В нем советские конструкторы намеревались применить новейшие для того времени технологии – двигатели с изменяемым вектором тяги для отличной маневренности, достижения в области управляемости воздушного судна.

Кроме того, Т-60, который практически повторял американский самолет ХВ-70 «Валькирия», намеревались создавать по стелс-технологиям. Скорость самолета, по мнению авторов издания The National Interest должна была достигать двух чисел Маха.

Советские власти засекретили проект, однако было известно, что испытания бомбардировщика пройдут примерно в 1996 году. Но развал Союза вынудил прекратить работу над самолетом из-за банального отсутствия денег.

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