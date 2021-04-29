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В издании The National Interest рассказали, что НАТО обеспокоило желание России провести маневры в Средиземном море. В частности, об этом со ссылкой на NI сообщает “ПолитРоссия”.

Как было указано в статье, присутствие военных сил России в этом регионе спровоцирует накал обстановки. Кроме того, авторы статьи отметили, что США в этом регионе теперь поддерживает только Греция. Так, между Кипром и Россией было достигнуто соглашение, также Россию поддержит Турция, которая стала меньше поддерживать США. Таким образом, Россия может проводить здесь учения в любое время, не опасаясь того, как на это отреагирует Запад.

В статье сообщалось, что Греции придётся самостоятельно отбиваться от России и Турции. Поэтому Греция нуждается в истребителях, которые помогут отбиться от России при необходимости. Не исключается, что страна получит военную технику, которую раньше планировала приобрести Турция, но отказалась, предпочтя купить у России ЗРК С-400.

Весьма обеспокоило НАТО и предложение России выступить в роли посредника между Турцией и Грецией. У этих двух стран имеется территориальный спор. Как считают в НАТО, предложение России указывает на то, что она планирует укрепить влияние в Средиземноморском регионе.

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