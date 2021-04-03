Налеты российских истребителей и бомбардировщиков на американские эсминцы являются одной из причин беспокойства командования силами США на территории Европы. Кроме того, они значительно усложняют маневры боевым кораблям Соединенных Штатов, написал автор издания The National Interest Роберт Бекхузен.

В качестве примера он привел только два эпизода, в каждом из которых центральным персонажем оказался американский эсминец «Дональд Кук».

В обоих случаях корабль попадал в поле зрения российских гидролокационных станций и тут же превращался в невольного участника учений самолетов ВКС РФ. Они использовали его для отработки бомбовых и ракетных ударов по кораблям потенциального противника, фактически беря эсминец на прицел.

При этом количество бомбардировщиков и направление наносимых по ним ударов постоянно варьировалось, что создавало серьезные проблемы. По словам эксперта, из-за подобных учений, в которых корабли участвуют против своей воли, их перемещение в непосредственной близости у границ РФ сильно осложняется.