Видео, опубликованные российскими СМИ, показывают, что российский спецназ провел боевые испытания небольших барражирующих боеприпасов, запускаемых с катапульты, или «дронов-камикадзе», в ходе гражданской войны в Сирии в 2019 и 2020 годах. Сообщается , что 26-фунтовые беспилотники Lancet-3, построенные компанией ZALA-Kalashinkov, нанесли «десятки точных ударов» с «высокой эффективностью». Американское издание The National Interest 22 апреля дало свою оценку новым российским БПЛА. Discover24 приводит перевод этой статьи.

Россия испытывает миниатюрные дроны-камикадзе в Сирии

Хотя российские военные эффективно использовали беспилотные летательные аппараты на Украине и в Сирии для нацеливания последующих авиационных и артиллерийских ударов, они сильно отстали от Китая, Израиля и Турции в размещении барражирующих боеприпасов и беспилотных ударных дронов (UCAV – unmanned combat aerial vehicle). Таким образом, показанное в российских СМИ может считаться первым для России боевым применением специально созданных барражирующих боеприпасов.

На одном видео показан вид «от первого лица» из видеопотока «Ланцет-3», когда он ныряет в сторону грузовика, предположительно используемого местным командиром повстанческой группы исламистов в провинции Идлиб. Показ зловеще прерывается, когда взрывается боеголовка на борту дрона.

На кадрах с другого беспилотника, наблюдающего за атакой, видно, что «Ланцет-3» врезался в землю перед грузовиком (по-видимому, почти промахнулся), его шестифунтовая боеголовка взорвалась яркой вспышкой.

На второй видеозаписи показан повстанец, который стрелял из пулемета в ближайшую хижину в поисках укрытия. Через несколько секунд рядом с хижиной взрывается дрон.

«Ланцет», впервые представленный на выставке вооружений в 2019 году, имеет цилиндрический фюзеляж с двумя наборами X-образных поверхностей управления полетом, которые складываются внутрь при хранении. Он имеет двухлопастной толкающий винт с электрическим приводом на хвосте и сенсорный блок в носовой части. Ракетоподобный дрон поднимается в воздух с помощью простой наземной катапульты и может лететь со скоростью от 50 до 68 миль в час [80-110 км/ч].

Однако для Lancet-3 не предусмотрена возможность возвращения на свою базу: он создан для смертельных односторонних миссий. Хотя дрону координаты для атаки могут быть заданы заранее, оператор «Ланцета» также может управлять этим боеприпасом для поиска целей в течение 40 минут полета на дальности в 25 миль [40 км].

Как только цель идентифицирована, барражирующий боеприпас падает со скоростью до 180 миль в час [290 км/ч], получая ручную корректировку курса от оператора, прежде чем взорвать свою 3-килограммовую боеголовку.

Способность «Ланцета-3» использоваться как для поиска, так и для уничтожения означает, что ему не требуется поддержка отдельной системы разведки. Тем не менее, для осуществления наблюдения можно использовать и меньшую 12-фунтовую [5,5 кг] модель – «Ланцет-1».

В 2020 году вооруженные и поддерживаемые Россией силы в Ливии, Сирии и Нагорно-Карабахском регионе потерпели ряд ошеломляющих поражений, в значительной степени из-за ударов турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, а также (в последнем конфликте) израильских барражирующих боеприпасов. Эти драматические исходы сражений, вероятно, ускорят оснащение армии России ударными дронами в 2020-х годах – как системами тактического уровня, такими как «Ланцет», так и более мощными.

Сообщается, что конструкторы ZALA также думали о том, чтобы помешать средствам противодействия беспилотным летательным аппаратам. Конфигурация «Ланцета» похожа на ракету, она меньше по размеру и более маневренна, что, как утверждается, затрудняет ее отличение от птицы при обнаружении на радаре.

Разработчик также неопределенно заявил, что беспилотник имеет отражающие поверхности, устойчивые к лазерному оружию, которое часто рекламируется как экономичное средство противодействия дронам. Плюс к этому неясно, насколько надежно командное звено дронов по сравнению с контрмерами радиоэлектронной борьбы, которые доказали свою эффективность против БПЛА.

Тем не менее, в отчетах утверждается, что «Ланцеты», которые в настоящее время собираются вручную, менее дорогостоящие, чем западные барражирующие боеприпасы или даже «умные» артиллерийские снаряды, такие как система «Краснополь» с лазерным наведением, хотя конкретные цены не указаны. Действительно, эффективность «Ланцета» будет зависеть от того, насколько он окажется дешев, и насколько широко он будет принят на вооружение российской армии.

Тем не менее, также важно не делать слишком широких допущений в отношении воздействия различной беспилотной военной техники. Например, израильский дрон-камикадзе Harop использует боеголовку весом 50 фунтов [22,68 кг], тогда как Lancet-3 имеет максимальную полезную нагрузку почти в 8 раз меньше. Это означает, что Harop представляет угрозу для бронетехники и укрепленных позиций, в то время как Lancet в основном эффективен против слабых целей и может потребовать прямого попадания, чтобы вывести из строя даже слегка защищенные машины.

Кроме того, дальность действия Harop составляет до 1000 км, что означает, что его можно использовать для нанесения глубоких ударов, невозможных с небольшими барражирующими боеприпасами. Конечно, Harop во много раз дороже.

ZALA также заявляет, что работает над радикально другим применением беспилотника Lancet: в качестве формирований парящих часовых, служащих своего рода воздушным минным полем для перехвата и уничтожения приближающихся вражеских дронов. В демонстрационном видео концепта наглядно показано, как Lancet врезается в турецкий дрон Bayraktar.

Еще слишком рано говорить, какие тактики и технологии противодействия дронам окажутся наиболее эффективными, но использование дронов для охоты на дронов имеет привлекательность, поскольку позволяет использовать платформу, которая потенциально столь же рентабельна, как и угроза, которой она пытается противостоять.