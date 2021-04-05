Московские власти подняли тарифы на эвакуацию автомобилей, припаркованных с нарушениями правил ПДД. Рост составил 15 процентов. То есть, если ранее машину с двигателем мощностью от 80 до 250 л.с. можно было забрать со штрафстоянки за 5 595 рублей, то сейчас за это придется выложить уже 6 450 рублей.

Представители столичного департамента транспорта пояснили, что повышение тарифов является экономически обоснованным. Оно проведено с учетом расходов на заработную плату сотрудникам, на топливо для эвакуаторов, на их обслуживание и устранение неисправностей.

Александр Гривняк, возглавляющий ГКУ АМПП («Администратор московского парковочного пространства») заявил, что несмотря на учет всех затрат, тарифы все же останутся ниже реальной стоимости эвакуации и хранения авто. Он также отметил, что перемещать на штрафстоянку буду исключительно те машины, при парковке которых нарушаются установленные правила.