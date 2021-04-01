Министр здравоохранения России Михаил Мурашко порекомендовал диабетикам и пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы ставить вакцину от коронавируса как можно скорее.

Как отметил Мурашко, специалисты советуют этим категориям пациентов пройти вакцинацию незамедлительно, так как они чаще подвержены более тяжёлому течению болезни. В особенности это касается людей с сахарным диабетом. По словам министра, для них вакцинация является фактически жизнесберегающим фактором и предотвращает серьёзные осложнения.

Все три российские вакцины, как подчеркнул Мурашко, могут применяться для вакцинации указанных категорий граждан. Так как у каждого человека могут быть какие-либо свои особенности организма, то решение о выборе вакцины принимает врач.