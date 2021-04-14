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В Москве состоялось заседание Военного комитета ОДКБ, в котором принял участие генерал-майор Виктор Гулевич. Как отмечается, Гулевич является начальником Генштаба Вооружённых сил Белоруссии.

Он сообщил о происходящем в регионе, и отметил, что НАТО проявляет активность поблизости от границ Белоруссии и России. Эта выражается в том, что НАТО проводит развёртывание разведцентров и центров перевозок. Кроме того, ведётся улучшение объектов, принадлежащих военной инфраструктуре.

Также во время заседания были подняты вопросы, касающиеся наиболее важных направлений деятельности организации.

Отмечается, что аналогичные заявления об активности НАТО ранее делал и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Из-за этого России приходится принимать собственные меры.

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