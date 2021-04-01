Российский истребитель Су-35 является одним из лучших самолетов, способных не только завоевать превосходство в воздухе, но еще и уничтожить системы ПВО потенциального противника, пишут авторы американского издания Military Watch. Они перечисляют все его преимущества в сравнении с другими подобными самолетами.

Среди ключевых достоинств названы повышенная дальность полета, невероятная маневренность, для обеспечения которой конструкторы установили специальный двигатель с изменяемым направлением тяги, увеличенная боевая нагрузка, наличие систем РЭБ.

Автор также отмечает, что Россия не отправляла эти самолеты в Сирию в самом начале своего военного присутствия там, однако после инцидента со сбитым Су-24 все же решила сделать это. Появившийся в арабской республике МиГ-31 очень быстро расставил все по местам и продемонстрировал, что Россия будет жестко пресекать любые подобные попытки атак на свои самолеты.