Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что предложение американскому послу Джону Салливану, согласно которому Москва предложила ему отправиться в Вашингтон на консультации, всё ещё актуально.

Как сообщается, на днях глава МИД Сергей Лавров рассказал, что Салливану было рекомендовано уехать в Вашингтон и получить там подробные и серьёзные консультации. Это предложение было озвучено Юрием Ушаковым – помощником президента РФ. Как отметил Лавров, предложение было сделано из-за очередных санкций США, направленных против России.

Захарова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что хочет вернуться к этим заявлениям, отметив, что они ещё не потеряли своей актуальности. Она указала, что следует исходить из того, что Москва официально заявила на прошлой неделе.