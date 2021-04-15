Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев ведёт информационную войну против России.

Согласно её заявлению, таким образом Украина пытается отвлечь внимание от своих действий, которые она проводит в Донбассе, а также от бездействия в контактной группе. По словам Захаровой, для этого Киев использует активную и массовую поддержку со стороны западных кураторов.

Так, Захарова отметила, что и украинские, и западные СМИ много заявляют на тему российской военной активности у границ с Украиной. Также Захарова обратилась к Франции и Германии с призывом прекратить спекулировать на теме передвижения войск России на её территории.

Кроме того, она отметила, что при этой информационной агрессии Киев продолжает нарушать Минские соглашения.