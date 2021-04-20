С 1 мая 2021 года пенсионеров ожидает ряд изменений в пенсиях.

Так, сообщается, что у некоторых категорий граждан будет произведён перерасчёт доплат к пенсиям. Речь идёт о пенсиях членов лётных экипажей судов гражданской авиации. Однако для этого необходимо иметь выслугу не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. В случае, если человек ушёл по состоянию здоровья, стаж работы должен составлять минимум 15 лет у женщин и 20 лет у мужчин. Также будет произведён перерасчёт пенсий гражданам, которые работали в угольной промышленности.

Также с 1 мая из-за праздников будет изменён график выплат пенсий. Эти изменения коснутся практически всех пенсионеров. Так, те граждане, которые получают выплаты в первых числах месяца, смогут получить их уже до 30 апреля. Те пенсионеры, выплаты которым начисляются в период с 8 по 10 число, в мае получат пенсию с 4 по 7 мая. При этом изменения также могут зависеть от региона.