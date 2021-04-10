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В издании Daily Mail сообщили, что лондонские правоохранительные органы решили возобновить расследование необъяснимой смерти Николая Глушкова, российского предпринимателя и соратника Бориса Березовского.

Ричард Смит, глава антитеррористического управления правоохранительных органов столицы Британии, отметил, что у них все еще есть вопросы касательно кончины бизнесмена из РФ. По этой причине он решил обратиться к жителям Нью Малдена с просьбой вспомнить, не видели ли они фургон «Фольксваген» черного цвета рядом с Кларенс-авеню.

В СМИ напоминают, что тело 68-летнего россиянина было найдено весной 2018 года в его лондонском доме. Около 11 лет назад он получил политическое убежище в Британии. Полицейские не обнаружили признаков взлома на месте происшествия. При этом они заметили следы удушения на шее мужчины.

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