В Донбассе были замечены иностранные инструкторы. Об этом во время брифинга заявил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Согласно его информации, на полигон 80-й бригады ВСУ, который расположен в окрестностях населённого пункта Дмитровка, прибыли три американских инструктора. Как сообщается, они находились на занятиях по минно-взрывному делу и отработке действий снайперских пар. Указывается, что прибывшие инструкторы должны проконтролировать подготовку военнослужащих Украины и проверить, насколько она соответствует принятым в НАТО стандартам.

Также есть информация о том, что в срок до 20 апреля эти инструкторы также должны посетить полигоны ещё трех бригад ВСУ. Речь идёт о 14-й, 92-й и 59-й бригад ВСУ.