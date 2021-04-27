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Дмитрий Песков, представитель Кремля, считает, что единственный возможный путь для Украины завершить вооруженный конфликт в Донбассе – это начать прямой диалог с ЛДНР.

При ответе на вопрос сотрудников прессы о начале взаимодействия РФ и Украины по поводу организации встречи между Владимиром Зеленским, украинским лидером, и его российским коллегой Владимиром Путиным, Песков сообщил, что Киев пока не предложил каких-либо конкретных действий.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Путин готов встретиться с Зеленским и обсудить с ним вопросы, касающиеся восстановления двухсторонних отношений. Песков заявил, что данный диалог не может быть осуществлен с целью урегулирования конфликта в Донбассе. Для этого Киеву необходимо вести переговоры с непризнанными республиками, считает представитель Кремля.

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