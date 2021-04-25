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Конгрессмены от Республиканской партии заявляют, что задачам устранения угроз со стороны Китая и России планы Байдена, направленные на сокращение военного бюджета, совершенно не соответствуют, и исправить ситуацию в будущем «будет стоить намного дороже». Об этом пишет американское интернет-издание 19FortyFive, критикуя широко озвученное несколькими днями ранее письмо президенту США от 50 демократов – членов Палаты представителей Конгресса, в котором те призвали к сокращению бюджета Пентагона более чем на 10 процентов, по их мнению, осуществимого «без ущерба для национальной безопасности». Перевод представлен изданием discover24.ru.

Издание 19FortyFive объявляет подобное решение «Большой Военной Ошибкой». Именно под таким заголовком в своей статье оно утверждает: Армии США просто предложено «делать больше с меньшими затратами». Пентагон уже готовится к возможному значительному сокращению бюджета в 2022 финансовом году с момента, когда президент Байден официально запросил 715 миллиардов долларов для Пентагона на 2022 финансовый год и в общей сложности 753 миллиарда долларов на программы национальной обороны.

Финансирование Минобороны США формально увеличено – на 11,3 миллиарда долларов, что на 1,6 процента больше суммы, выделенной Конгрессом на 2021 год. Однако, как информирует DefenseNews, это увеличенная в «фактических долларах» сумма на самом деле является небольшим уменьшением для Министерства обороны, если учесть поправки на инфляцию. Это значительно отстает от запроса администрации Трампа в 722 миллиарда долларов на 2022 финансовый год.

Что еще более важно, армия может получать меньше денег, поскольку другие службы также имеют амбициозные цели, в частности, увеличение количества кораблей в ВМС США. «Сохранение военно-морской мощи США имеет решающее значение для успокоения союзников и демонстрации решимости США потенциальным противникам», – отмечается в набросках бюджета администрации Байдена. «Бюджетный запрос предлагает осуществимые и ответственные инвестиции во флот ВМС США».

Учитывая такие соображения, армия США могла почувствовать давление, и это произошло после многих лет существования бюджета, который позволил ей повысить боеготовность и начать масштабную модернизацию. Теперь она может быть вынуждена отказаться от таких планов. Начальник штаба армии США генерал Джеймс МакКонвилл предупредил, что его служба не сможет достичь своей конечной цели, если ее бюджет останется на текущем уровне или, что еще хуже, сократится.

Вместо этого – в лучшем случае может сложиться то, что силы армии США останутся на нынешнем уровне численности, который, по данным DefenseNews, составлял около 486 000 человек в действующих силах и чуть более миллиона человек в общей численности.

Все же общий оборонный бюджет выявил необходимость модернизации. «Министерство обороны играет важную роль в федеральных исследованиях и разработках, которые стимулируют инновации, создают ценные технологии, обеспечивают американское доминирование в борьбе с почти равными противниками и создают хорошо оплачиваемые рабочие места», – отмечается в бюджетном запросе.

Этот документ также рассматривает Китай как более серьезную угрозу, чем Россия: «Запрос отдает приоритет необходимости противодействовать угрозе со стороны Китая как главной задаче министерства. Департамент также будет стремиться предотвратить дестабилизирующее поведение России. Используя Тихоокеанскую инициативу сдерживания и работая вместе с союзниками и партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и с Организацией Североатлантического договора, Министерство обороны обеспечит создание у Соединенных Штатов концепций, возможностей и позиций, необходимых для решения этих проблем».

Законодатели от Республиканской партии заявили, что план Байдена по-прежнему не соответствует тому, что необходимо для устранения угроз со стороны Китая и России . Они утверждают, что необходимо направить больше денег военным, включая армию, для адекватного финансирования преобразований, необходимых для противодействия этим угрозам. Неспособность сделать это будет стоить намного дороже, чем они предупреждали.

 

 

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