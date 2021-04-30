В пресс-службе Государственной пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии рассказали о погибших пограничниках во время конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, 29 апреля произошло вооружённое противостояние военнослужащих Киргизии и Таджикистана, продлившееся более шести часов. В итоге, согласно имеющейся информации, с обеих сторон было насчитано более 150 пострадавших человек, из них 20 погибли.

Сообщается, что с киргизской стороны погибли трое военных, ещё 22 были ранены. У двух военных состояние оценивается как тяжёлое. Утром 30 апреля также сообщалось, что во время конфликта погибли 13 граждан Киргизии, из них несовершеннолетняя девочка.

29 апреля вечером сторонам конфликта удалось договориться о прекращении огня и отводе сил от границы.