Успех американского собаки-робота Boston Dynamics вдохновил китайскую компанию Welian на создание ее аналога. В результате у конструкторов получился AlphaDog, способный лаять, выполнять функции поводыря, а также выполнять команды, подаваемые владельцем.

По внешнему облику китайский робопес похож на британского. Функциональность пока минимальна, однако создатели обещают существенно расширить ее в будущем. При этом разработка из Китая имеет одно неоспоримое преимущество – низкую цену. Если Boston Dynamics продается на мировом рынке за 74,5 тысячи, то AlphaDog обойдется покупателю в 2,5 тысяч долларов.

На ровной местности механизированная собака разгоняется до 14,5 километров в час. При этом она анализирует дорожное покрытие и ориентироваться на него при выборе наиболее подходящей дороги.

Все функции выполняются благодаря искусственному интеллекту и встроенным датчикам, которые и отслеживают все происходящее вокруг. По словам конструкторов, в ближайшее время развитие робота-собаки будет продолжено и он получит новые опции.