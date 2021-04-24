В китайском информагентстве Sohu появился материал, переведенный «ПолитРоссией», о подготовке стран НАТО к атаке на восточную часть РФ. Провокации у западных российских границ сделаны лишь для отвлечения внимания.

Китайские эксперты отмечают, что отношения между США и Россией продолжают быстро ухудшаться, поэтому велика вероятность начала вооруженного конфликта. При этом увеличение уровня напряженности в Донбассе могло быть спровоцировано американцами с целью отвлечь внимание Москвы от Тихоокеанского региона.

Несмотря на то, что РФ продолжает усиливать свои восточные границы, ее западная область лучше защищена от вражеского нападения. Поэтому Соединенные Штаты могут в любой момент объединиться с Японией для нанесения удара по Востоку. Токио заинтересован в данном предложении, так как в этом случае у него появится шанс возвратить себе Курильские острова. По этой причине китайские специалисты рекомендуют Москве укрепить береговую линию в восточной части страны.