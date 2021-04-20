Китайский публицист Ху Сицзинь сравнил Россию с огромным полярным медведем, к которому испытывают неприязнь абсолютно все окружающие. В своей публикации в издании Global Times он пояснил, что даже бывшие союзники по СССР или Варшавскому договору сейчас набросились на РФ и норовят укусить ее побольнее.

По мнению журналиста, Запад время от времени изменяет отношение к России в зависимости от ее геополитических действий. Однако ряд государств, таких как Польша, Литва, Эстония, Украина, никак не хотят мириться с существованием такого соседа.

Сицзинь также пишет, что России не помогло даже то, что она давно превратилась в демократическое государство. Многопартийная система, выборы, целый ряд реформ – все это не оценили на Западе. Напротив, Россию по-прежнему считают авторитарной империей, несмотря ни на что. Вполне вероятно, автор тут намекнул, что Китаю не следует меняться так, как это сделала РФ, так как Запад все равно этого не примет.