читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайский публицист Ху Сицзинь сравнил Россию с огромным полярным медведем, к которому испытывают неприязнь абсолютно все окружающие. В своей публикации в издании Global Times он пояснил, что даже бывшие союзники по СССР или Варшавскому договору сейчас набросились на РФ и норовят укусить ее побольнее.

По мнению журналиста, Запад время от времени изменяет отношение к России в зависимости от ее геополитических действий. Однако ряд государств, таких как Польша, Литва, Эстония, Украина, никак не хотят мириться с существованием такого соседа.

Сицзинь также пишет, что России не помогло даже то, что она давно превратилась в демократическое государство. Многопартийная система, выборы, целый ряд реформ – все это не оценили на Западе. Напротив, Россию по-прежнему считают авторитарной империей, несмотря ни на что. Вполне вероятно, автор тут намекнул, что Китаю не следует меняться так, как это сделала РФ, так как Запад все равно этого не примет.

Вам может понравиться

Военкор Стешин: Украина нападет совсем не там, где ожидается

Военкор «Комсомольской правды Дмитрий Стешин считает, что Киев может начать войну против России совсем не там, где ожидается. Скорее всего, ВСУ попытаются напасть на Крым, а не на Донбасс. По

В милиции ЛНР рассказали о перехвате ударного украинского беспилотника с бомбой

Украинский ударный беспилотник «Фантом-4», который двигался из Попасной в Первомайск, что на Луганщине, перехвачен Народной милицией ЛНР, заявил официальный представитель самопровозглашенной республики Яков Осадчий. Он также отметил, что БПЛА нес

The Trumpet: Российские “Посейдоны”, созданные для США, напугали всю Европу

Американский портал The Trumpet разместил публикацию Руфаро Маньепа о российском подводном беспилотнике «Посейдон». Автор заявляет, что РФ создавала его для сдерживания Соединенных Штатов, но страху перед этим уникальным оружием поддалась
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 апреля – ясно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 20 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 апреля – снег, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 20 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 20 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Армавир: погода, 20 апреля – пасмурно, до 20 °C |