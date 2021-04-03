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В управлении Росгвардии по Ленобласти сообщили о задержании мужчины в Кингисеппе, который грозил расправой прохожим, используя муляж гранаты.

Представители ведомства отмечают, что росгвардейцы вместе с полицейскими смогли задержать хулигана, ведшего себя неадекватно рядом с одним из городских магазинов. В своих руках он держал предмет, который внешне напоминал гранату. По этой причине правоохранители оцепили место инцидента и перекрыли улицы, на которые мог пойти преступник.

Как только злоумышленник потерял бдительность, силовики смогли успешно осуществить его задержание. Специалисты по взрывным устройствам из ОМОНа провели осмотр предмета, изъятого у мужчины. Оказалось, что речь идет о муляже гранаты Ф-1, который не представляет опасности для окружающих.

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