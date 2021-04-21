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Истребитель Су-30СМ, который 16 апреля разбился в Казахстане, скорее всего столкнулся с птичьей стаей, сообщает главное военное ведомство страны. Оно уточняет, что это только предварительная версия. Более точная причина крушения самолета будет озвучена после завершения расследования.

Напомним, что инцидент произошел над городом Балхаш, что в Карагандинской области Казахстана. Самолет, выполняющие учебно-тренировочный полет, внезапно пошел на снижение и упал. Экипаж до последнего момента предпринимал попытки спасти истребитель и катапультировался лишь тогда, когда самолет снизился до опасной высоты.

Члены комиссии, созданной для расследования аварии, заявляют, что будут рассматривать все возможные версии падения истребителя.

Минобороны поясняет, что попадание в двигатель самолета птицы провоцирует его остановку. Иногда самолет сталкивается с целой стаей пернатых, что приводит к отключению обоих моторов и падению воздушной машины. Вполне вероятно, что именно это произошло с истребителем Су-30СМ.

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