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Канадские ученые создали из рыбных отходов полимерный материал, который по своим эксплуатационным свойствам ничем не уступает полиуретану. Сообщается, что для этой цели использовались кости, кишки, кожа и головы лососей, которые до этого момента просто утилизировались за ненадобностью

Ученые поделились технологией, в результате применения которой получился новый материал. Из рыбьих отходов они сперва выделили жир, в которых для получения аналога эпоксидной смолы добавили кислород. После этого молекулы эпоксидов связали с аминами, включающими в себя азот, которые были получены из скорлупы орехов кешью. В результате получился биопластик, который по своим свойствам практически не отличается от полиуретана.

Напомним, что полиуретан сегодня применяется практически во всех производственных сферах. Однако у него есть два важных недостатка. Во-первых, в создании материала применяется нефть, а во-вторых, он долго разлагается. Новый биопластик, созданный учеными, продемонстрировал быстрое разложение даже в обычной воде.

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