В управлении СК РФ по Удмуртской республике сообщили о задержании 31-летнего мужчины в Ижевске, которого обвиняют в нападении на работника правоохранительных органов.

Согласно версии следствия, сотрудник полиции приехал в Первомайский район, чтобы проверить сообщение о совершенном преступлении. Добравшись до указанного дома, он встретил девушку, которая сообщила, что в ее квартире сейчас находится бывший муж. Мужчина избил ее и пригрозил убийством.

Страж правопорядка попытался образумить мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако в ответ тот напал на полицейского, а затем принялся душить его. Впоследствии хулигана задержали и отправили под стражу. В отношении него было заведено уголовное дело.