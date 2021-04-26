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В иранском информационном агентстве Donya-e Eqtesad отметили, что своими грядущими военными маневрами в Крыму РФ решила подать странам Запада четкий знак.

Авторы статьи отмечают, что в данных учениях Россия задействует военные судна, подлодки, береговые ракетные комплексы и минные тральщики. Планируется проведение боевых стрельб. Их цель заключается в повышении стабильности в акватории Черного моря в связи с появлением в ней ВМС Соединенных Штатов и НАТО.

Эксперты указывают на то, что за последние месяцы значительно увеличилось количество полетов самолетов-разведчиков рядом с российскими границами. Нечто похожее произошло перед Великой Отечественной войной. Поэтому учения в Крыму являются предупреждением для США и их союзников, что Россия готова защищать свои земли.

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