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Чем ближе выход очередной части игры Battlefield от разработчика EA Diсe, тем большим количеством слухов она обрастает. Так, в Твиттер-аккаунте Тома Хендерсона появилась информация о том, что в арсенале вооружения игроков в шутере появятся собаки-роботы.

По уверениям автора поста, они станут не столько улучшением, сколько новой разновидностью транспортного средства в игре. Роботы, напоминающие недавно испытанные в Британии Boston Dynamics Mule, будут молниеносно перемещаться, а также получат смертоносное оружие.

Помимо этого, Хендерсон выдвинул версию, что действие Battlefield будет происходить в недалеком будущем. Он отметил, что в шестой версии игры разработчик представит карты на 128 геймеров каждая.

Напомним, что в мае ожидается официальный анонс Battlefield 6 от разработчика. Выход игры запланирован лишь на конец текущего года.

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