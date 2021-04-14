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В Хабаровске 9 мая состоится военный парад, также запланировано шествие «Бессмертного полка».

Как отмечается, если в этот день небо будет ясным, то пройдёт также и авиапарад. Всего в параде будет задействовано 3750 человек и 159 единиц техники, в случае авиапарада участие примет 30 единиц авиации. Первые репетиции состоятся 26 апреля, указывается, что проводиться они будут вечером. Генеральная репетиция пройдёт 7 мая.

Согласно заявлению заместителя мэра города Елены Лагошиной, все приглашения на мероприятие будут именными. Будет учитываться, поставили ли гости вакцину от коронавируса, или имеется большое содержание антител к инфекции. Также сообщается, что ветеранам и пожилым людям, которые захотят поучаствовать в параде, могут устроить вакцинацию от коронавируса. Об этом попросил зампред краевого правительства Евгений Никонов.

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  • 12.04.2021
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