Зеленский от бессилия запугивает Крым и Донбасс, постоянно транслируя в отношении этих регионов сплошные пакости и гадости, заявил российский парламентарий Михаил Шеремет. Так он прокомментировал предсказание украинского президента о том, что «оккупированные территории» ждет судьба «хуже Чернобыля».

Шеремет отметил, что Крым в настоящий момент превращается в процветающий регион России, привлекательный для инвесторов. Причем заявляют об этом не только россияне, но и представители других государств мира.

Глава общины Крыма Анастасия Гридчина также прокомментировала высказывание Зеленского о том, что люди будут уезжать из региона в поисках лучшей жизни. Она отметила, что украинцы делают это много лет, работая не только в европейской Польше, но и в России.

Зеленский в интервью французским СМИ заявил, что Донбасс и Крым «не будут счастливы» без Украины.