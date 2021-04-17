читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Зеленский от бессилия запугивает Крым и Донбасс, постоянно транслируя в отношении этих регионов сплошные пакости и гадости, заявил российский парламентарий Михаил Шеремет. Так он прокомментировал предсказание украинского президента о том, что «оккупированные территории» ждет судьба «хуже Чернобыля».

Шеремет отметил, что Крым в настоящий момент превращается в процветающий регион России, привлекательный для инвесторов. Причем заявляют об этом не только россияне, но и представители других государств мира.

Глава общины Крыма Анастасия Гридчина также прокомментировала высказывание Зеленского о том, что люди будут уезжать из региона в поисках лучшей жизни. Она отметила, что украинцы делают это много лет, работая не только в европейской Польше, но и в России.

Зеленский в интервью французским СМИ заявил, что Донбасс и Крым «не будут счастливы» без Украины.

Вам может понравиться

Лукашенко сообщил об “очень серьезном” решении за все годы своего президентства

На республиканском субботнике президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что совсем скоро озвучит важнейшее решение за все время своего пребывания на высоком посту. Он отметил, что его нужно сперва формализовать, однако

Французские пользователи рассказали, как ядерный беспилотник “Посейдон” спасет мир

Начало испытаний в России ядерного подводного беспилотника «Посейдон 2М39» испугало журналистов французского издания Le Figaro. Однако читатели уверены, что ситуация выглядит совсем по-другому. По их мнению, российская «торпеда судного дня»

На Украину переброшены шесть натовских истребителей Eurofighter Typhoon

Североатлантический альянс держит слово о поддержке Украины и втайне от международного сообщества перебрасывает на ее территорию истребители четвертного поколения Eurofighter Typhoon. Портал Avia.Pro сообщает о шести таких самолетах, а также
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 апреля – ясно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 17 апреля – переменная облачность, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 апреля – небольшой дождь, до 5 °C | Королев: погода, 17 апреля – дождь, до 10 °C | Подольск: погода, 17 апреля – переменная облачность, до 14 °C | Армавир: погода, 17 апреля – небольшой дождь, до 9 °C |