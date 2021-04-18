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Действия Чехии не являются ее суверенным решением, поэтому независимость этого государства стремительно превращается в фикцию, заявила депутат Госдумы РФ Елена Панина. Она отметила также, что чешское руководство разрушили свой суверенитет, за который боролись со времен Яна Гуса, буквально за пару дней.

По словам Паниной, совсем скоро первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек должен был посетить Россию, чтобы провести переговоры по поставкам вакцины «Спутник V». Однако внезапно, будто «по свистку», начались обвинения в адрес РФ без доказательств, высылка дипломатов и иные «лихорадочные телодвижения».

Невозможно представить, что Чехия вдруг собственным суверенным решением затеяла все это. Своими действиями она продемонстрировала лишь тотальную зависимость во внешней политики.

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