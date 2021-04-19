Манфред Вебер, представляющий в Европарламенте Европейскую народную партию, призвал Германию отказаться от строительства «Северного потока-2», если ситуация на Донбассе вновь обострится. Он также заявил, что кибератаки Москвы, ее кампании по дезинформации и многое другое представляют для ЕС серьезную опасность.

Поддержал его и зампред «Свободной демократической партии» в немецком парламенте Александер граф Ламбсдорфф. Он отметил, что если ситуация на востоке Украины обострится, в отношении РФ необходимо вводить новые санкции. Причем они обязательно должны включать в себя остановку строительства газопровода «Северный поток-2». Также, по его словам, Россия делает все возможное, чтобы создать на Донбассе условия для вмешательства в конфликт.

19 апреля состоится видеоконференция, в которой примут участие все главы внешнеполитических ведомств Евросоюза. Сообщается, что на этой встрече самое пристальное внимание будет уделено отношениям ЕС и России.