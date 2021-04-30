Европарламент принял резолюцию с призывом к действию в случае «вторжения России на Украину». В этом документе перечислены все те меры, которые будут предприняты, если гипотетическая война все таки начнется.

Из основных таких мер стоит выделить давно анонсируемое отключение России от международной системы платежей SWIFT, а также полное прекращение импорта из РФ газа и нефти. Помимо этого, Европарламент призвал остановить строительство газопровода «Северный поток-2» и аннулировать визы ЕС российским олигархам. Счета последних будут сразу же заблокированы.

Европарламент также призвал страны ЕС максимально сократить зависимость от российских энергоносителей, прекратить стратегические инвестиции РФ в Евросоюз, отменить «золотые паспорта», которые раздают Мальта, Кипр и Болгария.

Резолюция перечисляет действия ЕС в отношении России только в случае ее вторжения на Украину. За нее проголосовали 569 евродепутатов, еще 67 отдали свои голоса против документа.