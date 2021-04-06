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В Екатеринбурге 6 апреля состоялась первая репетиция парада Победы.

Как сообщается, репетиция началась со Вторчермета. Для того, чтобы военная техника могла беспрепятственно проехать по городу, с утра и всю первую половину дня было перекрыто несколько улиц. Техника прошла в том же порядке, в котором состоится её движение и 9 мая на площади 1905 года. Так, были замечены бронеавтомобили и танки, автомобили разведки, спецназа, военной полиции, артиллерии и связи.

В самом начале колонны находилась историческая техника, а на первое место был поставлен танк Т-34, за которым следовал БТР-152. Всего прошло более ста единиц техники, причём некоторые в Екатеринбурге появились впервые.

Также отмечается, что улицы будут вновь перекрыты 8, 13, 15 и 22 апреля, а также ночью 21 и 22 апреля. Последние репетиции пройдут 5 и 7 мая.

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