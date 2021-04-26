Египетские власти установили цены на проживание в гостиничных комплексах и отелях, которые будут действовать уже с 1 ноября текущего года. Согласно сообщению Ассоциации российских туроператоров, этот шаг направлен на повышение уровня сервиса. Также он должен сделать Египет более привлекательным для туристов направлением.

С 1 ноября 2021 года проживание 1 человека в четырехзвездочном отеле обойдется в 28 долларов США. Напомним, что это минимальная цена, поэтому все будет зависеть от конкретного заведения.

В гостинице уровня «пять звезд» проживание одного туриста будет стоить от 40 долларов.

Рассчитывая окончательную стоимость, отели будут брать во внимание загрузку, которая в настоящий момент не может превышать 50 процентов от общего количества мест из-за связанных с коронавирусом ограничений. Также важными факторами станут действия отелей-конкурентов.