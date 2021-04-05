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В Дубае задержали девушек, участвовавших в фотосессии в обнаженном виде. Среди них оказались восемь гражданок РФ. Им грозит тюремный срок в размере до 6 месяцев.

Ранее появилась информация о том, что на балконе отеля Duabi Marina более десяти голых девушек выполняли танцевальные движения и позировали на фотокамеру. В итоге они были задержаны сотрудникам полиции ОАЭ. Всего было арестовано около 40 человек, включая восемь россиянок.

Если девушек признают виновными в нарушении местных законов, то им предстоит выплатить штраф в размере 1400 долларов и провести в тюрьме до полугода. При этом организатору мероприятия придется заплатить 14 000 долларов. Его также может посадить в колонию строгого режима на полтора года.

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