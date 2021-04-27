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Пресс-центр ООС на Донбассе рассказал о взрыве неизвестного устройства, в результате которого один украинский военнослужащий погиб, а трое получили серьезные ранения. Они взорвались на мине вместе с автомобилем.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшую больницу, однако об их теперешнем состоянии пока ничего не сообщается.

На месте взрыва в настоящий момент проводит процессуальные и следственные действия Войсковая служба правопорядка украинской армии, а также руководство части. Они выясняют все обстоятельства взрыва и уточняют тип взрывного устройства.

Напомним, что ранее Народная милиция ЛНР заявляла о гибели мирного жителя, который подорвался на мине, установленной украинскими военными «дистанционным способом». Спасти мужчину не удалось, он умер буквально через несколько минут после взрыва.

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