Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на источники в Мариуполе, сообщил о прибытии в Донбасс военнослужащих из Турции.

Как сообщается, речь идёт о 150 военных. Согласно имеющейся информации, в город была отправлена рота военных, которые напоминают бойцов спецназа. В сообщении канала высказывается предположение, что отправленные люди будут заниматься координированием действий и задач для боевиков с севера Сирии.

Отмечается, что этих боевиков Турция набирает для того, чтобы отправить на Украину для совершения манёвра по карабахскому сценарию.

Указывается также, что именно в направлении Мариуполя были замечены инструкторы из НАТО и большое скопление тяжёлой техники.