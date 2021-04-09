В подмосковном Дмитрове были замечены песцы, которые не являются обычными обитателями этих мест.

Как указывается, песцы могли сбежать от волонтёров, которые выкупили их с дагестанской зверофермы для того, чтобы спасти животных от убоя. Заметили песцов местные жители.

Согласно заявлению министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, животных необходимо найти как можно скорее. Одной из причин является то, что они не приспособлены к выживанию в условиях подмосковного климата, хотя их рацион и схож с лисьим.

Другой немаловажной причиной поиска песцов является то, что неизвестно, были ли они вакцинированы от бешенства. А песцы, как и лисы, часто являются переносчиками бешенства. Местным жителям настоятельно рекомендуется не пытаться поймать животных самостоятельно.