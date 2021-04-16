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Американский профессор и экс-дипломат Майкл Киммейдж считает, что президент США стремится «усидеть на двух стульях». Он давит на Россию санкциями, демонстрируя, что настроен на противостояние, однако в то же время заявляет о необходимости сотрудничество «в важных сферах».

По словам эксперта, встреча Байдена с российским лидером Владимиром Путиным уже вряд ли поможет решить проблему. Доверия между Россией и США давно нет, поэтому так просто разобраться во взаимоотношениях двух стран точно не получится.

Киммейдж заявил, что Байден все-таки намерен противостоять России, на что указывает и новый пакет санкций, введенный в действие 15 апреля. Разговоры же о сотрудничестве он ведет наудачу – если РФ согласится, то обе страны будут участвовать в совместных проектах. В противном случае их придется сворачивать.

По мнению эксперта, США и Россия все же должны пообщаться, чтобы найти какой-то механизм для снятия напряженности. В противном случае можно ожидать серьезных взрывов не только на Украине, но и в Белоруссии.

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