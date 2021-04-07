Исследователи из группы Conflict Intelligence Team заявляют о «беспрецедентном скоплении российских войск» у границ Украины. Они поясняют, что с последнего обострения, которое было в 2014–2015 годах ничего подобного еще не видели. Также они отмечают, что как Киев, так и Москва допускают возможность полномасштабной войны.

Исследователи заявляют, что сервис gdevagon, позволяющий наблюдать за перемещением поездов, показывает, что эшелоны с техникой движутся в Воронежскую область и Крым. Кроме того, к границе подтягиваются десантные и мотострелковые подразделения, а также артиллерийские части.

По мнению исследователей, подобную переброску войск объяснить локальными учениями уже нельзя. Все указывает на то, что Россия проводит стратегические маневры. Хотя по графику ближайшими такими учениями должен стать «Запад-2021» в сентябре текущего года.

Признаков того, что Россия готовит полномасштабное вторжение на Украину эксперты CIT не наблюдают. Они уверены, что действия РФ направлены на запугивание украинского руководства. Кроме того, целью переброски войск является анализ реакции на нее Запада и особенно администрации нового президента США Джо Байдена.